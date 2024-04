Alerty RCB zazwyczaj wysyłane są w związku z zagrożeniami pogodowymi (choć w przeszłości służyły też do informowania o głosowaniu w wyborach...). Obecnie Polacy otrzymują od organów nowe SMS-y, w których zawarto informacje z ostrzeżeniem przed szczepionkami zrzucanymi z samolotów. O co w tym chodzi?

Alert RCB z ostrzeżeniem o szczepionkach z samolotów

Na najbliższe dwa tygodnie w wybranych regionach Polski zaplanowano specjalną akcję związaną z walką z chorobą zwierząt. To jej dotyczą nowe SMS-y z alertami RCB, które obecnie trafiają na telefony Polaków.

W treści SMS-a czytamy, że akcja została zaplanowana na 4-17 kwietnia. W tym czasie ze specjalnych samolotów będą zrzucane szczepionki przeciwko wściekliźnie i ich celem są lisy. Mają one postać kapsułki. W alercie RCB ostrzega się przed kontaktem ze środkiem. Jeśli na niego natraficie, na przykład w trakcie spaceru po lesie, to pod żadnym pozorem go nie dotykajcie. Należy też zachować czujność w przypadku zwierząt domowych i chronić je przed kontaktem.

Uwaga! W dniach 4-17.04 z samolotów będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych! czytamy w treści alertu RCB

Jak rozpoznać szczepionki dla lisów?

Oczywiście nie każdy wie, na co tak naprawdę uważać podczas wędrówki po lesie czy łące. Szczepionki dla lisów są niewielkie i często mają postać brązowych elementów o kształtach, które widać na poniższych zdjęciach. Ponadto mają intensywny zapach rybny. Jeśli napotkacie coś podobnego, to należy zachować ostrożność. Również w przypadku spaceru z psem.

Szczepionka jest doustna i została umieszczona w specjalnych przynętach, które mają przyciągać lisy. To samo może jednak spowodować w przypadku psów i dlatego w najbliższym czasie warto zwracać w trakcie spaceru na własne czworonogi większą uwagę. Jeśli jednak ulubieniec będzie miał kontakt ze szczepionką, to warto udać się z nim do weterynarza.

Ostrzeżenie rozesłane poprzez alerty RCB dotyczy tylko części regionów kraju. Są to województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i część kujawsko-pomorskiego.



