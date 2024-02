Xiaomi 14 wkrótce w Europie. Znamy cenę i ile zapłacimy w Polsce?

Xiaomi 14 to flagowiec chińskiej marki, który wkrótce zostanie wprowadzony do oferty w Europie. Kupimy go również w Polsce. Do sieci przedostała się cena smartfona. Model Xiaomi 14 będzie droższy od poprzednika. Zobaczmy, ile prawdopodobnie trzeba będzie za to urządzenie zapłacić w kraju.

Zdjęcie Cena Xiaomi 14 nie będzie niska. / Xiaomi / materiały prasowe