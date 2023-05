Zablokuj wiadomości na WhatsAppie. Nikt nie zobaczy twoich sekretów

Spis treści: 01 WhatsApp stawia na więcej prywatności

02 Jak zablokować dowolny czat na WhatsApp?

WhatsApp stawia na więcej prywatności

WhatsApp od lat cieszy się popularnością i opinią bezpiecznego komunikatora, który zapewnia swoim użytkownikom większą prywatność niż Messenger czy czat na Instagramie należące do tej samej spółki — Meta. Ostatnia aktualizacja aplikacji jest skierowana właśnie do użytkowników, którzy chcą być pewni, że intymne rozmowy nawet przez przypadek nie ujrzą światła dziennego.

Nowe rozwiązanie to Blokada Czatu. Co w praktyce daje nam ta funkcja? Rozmowy, które zdecydujesz się zablokować, znikną z listy wątków. Nie zostaną jednak usunięte ze skrzynki odbiorczej, ale przeniesione do oddzielnego folderu. Dostęp do niego będzie można uzyskać tylko za pomocą hasła, które umożliwia odblokowanie telefonu lub danych biometrycznych (odcisk palca).

W kolejnej aktualizacji ma się pojawić możliwość ustawienia własnego, unikatowego hasła, które jeszcze bardziej zwiększy bezpieczeństwo wybranych konwersacji. W najbliższych miesiącach WhatsApp wprowadzi też blokadę dla urządzeń towarzyszących (np. zegarki i opaski)

Wszystkie zablokowane czaty, będą też ukryte w momencie nadejścia wiadomości. Dzięki temu możemy mieć pewność, że pozwalając skorzystać z telefonu komuś z rodziny lub stojąc w większej grupie z telefonem w ręku, nikt nie zobaczy treści czatu w powiadomieniach. Pojawi się jedynie pop-up z informacją, że otrzymaliśmy nową wiadomość (bez jej treści i nadawcy).

Jak zablokować dowolny czat na WhatsApp?

Zablokowanie czatu po aktualizacji aplikacji WhatsApp jest bardzo proste.

Wystarczy dotknąć nazwy czatu z daną osobą lub grupą, a następnie wybrać opcję blokady (chat lock). Po dotknięciu suwaka ten zmieni położenie i zapali się na zielono. Aplikacja poprosi jeszcze o podanie hasła lub dotknięcie skanera linii papilarnych, aby potwierdzić tożsamość właściciela telefonu.

Ukryty folder z zablokowanymi czatami pokaże się, po przesunięciu ekranu w maksymalnie w górę. Znajdziesz go powyżej pierwszego wątku w standardowej skrzynce odbiorczej.

