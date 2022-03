Naukowcy odkryli, że osoby, które jadły połówkę awokado dwa razy w tygodniu, były o 16 proc. mniej narażone na wystąpienie choroby układu krążenia i o 21 proc. mniej narażone na ryzyko chorób serca w porównaniu z osobami, które nigdy lub rzadko jadły ten owoc.

- Badanie to dostarcza dalszych dowodów na to, że spożycie tłuszczów nienasyconych pochodzenia roślinnego może poprawić jakość diety i jest ważnym elementem profilaktyki chorób układu krążenia w populacji ogólnej. Nasze wyniki pojawiają się w samą porę, ponieważ w ciągu ostatnich 20 lat w Stanach Zjednoczonych gwałtownie wzrosło spożycie awokado w całym kraju - powiedziała Lorena Pacheco z Harvard T.H. Chan School of Public Health w Bostonie.

Awokado to owoc bogaty w błonnik pokarmowy, tłuszcze nienasycone (jak tłuszcze jednonienasycone) i inne składniki, które powiązano z dobrym stanem zdrowia układu sercowo-naczyniowego.

Zespół Pacheco zebrał dane dotyczące ponad 110 000 mężczyzn i kobiet, którzy wzięli udział w badaniach Nurses' Health Study (prawie 69 000 kobiet) i Health Professionals Follow-up Study (prawie 42 000 mężczyzn). W ciągu ponad 30 lat obserwacji u ponad 9100 uczestników rozwinęły się choroby serca, a ponad 5200 doznało udaru mózgu.

Badanie wykazało również, że zastąpienie połowy dziennej porcji margaryny, masła, jajek, jogurtu, sera lub przetworzonego mięsa taką samą ilością awokado obniżyło ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia o 16 proc. - do 22 procent.

Naukowcy zauważyli, że zastąpienie połowy dziennej porcji awokado oliwą z oliwek, orzechami lub innymi olejami roślinnymi nie przyniosło dodatkowych korzyści. Stwierdzili również, że ryzyko udaru mózgu nie uległo zmianie, niezależnie od ilości spożywanego awokado.

- Wyniki te jeszcze bardziej potwierdzają dowody na zastępowanie niektórych produktów do smarowania i zawierających tłuszcze nasycone, takich jak sery i przetworzone mięsa, tłuszczami pochodzenia roślinnego, takimi jak awokado, które w większości są dobrze akceptowanym i popularnym pożywieniem - powiedziała Pacheco.