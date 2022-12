Badania nad COVID-19: Osobom niezaszczepionym grozi niebezpieczeństwo

W przeprowadzonych badaniach przeanalizowano dane pochodzące aż od 11 270 763 osób. Około 16 proc. z nich nie było zaszczepionych przeciwko COVID-19. Następnie badacze przyjrzeli się danym z placówek opieki w Ontario (prowincja w Kanadzie), gdzie wypadki drogowe spowodowały hospitalizację kierowców.

W swoim artykule naukowym badacze napisali: "Na przykład prosta aktywacja immunologiczna przeciwko koronawirusowi nie ma bezpośredniego wpływu na zachowanie w ruchu drogowym ani na ryzyko wypadku samochodowego. Zamiast tego wysunęliśmy teorię, że indywidualni dorośli, którzy mają tendencję do opierania się zaleceniom zdrowia publicznego, mogą również zaniedbać podstawowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa drogowego".

Reklama

Wyniki badań zaskoczyły naukowców, ponieważ niezaszczepieni ustanowili aż 25 proc. wypadków drogowych (które wymagały hospitalizacji). Następnie po uwzględnieniu innych predyspozycji tj. lokalizacja domu, inne schorzenia, czy status społeczno-ekonomiczny okazało się, że osoby niezaszczepione były bardziej narażone na wypadki drogowe, niż osoby zaszczepione, nawet o 48 proc.

Tłumacząc tę korelację, badacze napisali: "Jedna z możliwości wiąże się z nieufnością wobec rządu lub wiarą w wolność, która przyczynia się zarówno do preferencji szczepień, jak i zwiększonego ryzyka związanego z ruchem drogowym. Innym wyjaśnieniem mogą być błędne wyobrażenia o codziennym ryzyku, wiara w naturalną ochronę, niechęć do regulacji, chroniczne ubóstwo, narażenie na dezinformację, niewystarczające zasoby lub inne osobiste przekonania". Naukowcy podkreślają, że "te subiektywne niewiadome pozostają tematami dalszych badań".

Ponadto: "Alternatywne czynniki mogą obejmować tożsamość polityczną, negatywne doświadczenia z przeszłości, ograniczoną wiedzę zdrowotną lub sieci społeczne, które prowadzą do obaw dotyczących wytycznych względem zdrowia publicznego". Badacze podkreślają także, że przedstawione badania są w pewien sposób ograniczone, ponieważ ujawniona korelacja m.in. nie oznacza związku przyczynowego, gdyż dane nie odnoszą się do potencjalnych przyczyn uchylania się od szczepień lub ryzykownej jazdy. Badania ukazały się w American Journal of Medicine .