Przeanalizował on zmiany w długości życia w ośmiu krajach, gdzie jest ono obecnie najdłuższe, a także w Hongkongu i Stanach Zjednoczonych, w latach 1990-2019, aby zbadać zmiany w długości życia w tych krajach. Odkrył, że tylko Hongkong i Korea Południowa zdołały zyskać trzy dodatkowe lata życia na dekadę i to głównie dzięki ograniczeniu palenia, co jest trudne do powtórzenia.

To już prawdopodobnie nasze maksimum

I tylko w Hongkongu odsetek osób dożywających 100 lat wzrósł w sposób, który można by uznać za wykładniczy. W innych miejscach liczba stulatków rosła bardziej umiarkowanie, a większość postępu polegała na tym, że ludzie mieli większe szanse na przeżycie w wieku 60 lub 70 lat niż na drastyczne spadki śmiertelności wśród osób powyżej 90. roku życia.

Ba, w rzeczywistości w niektórych krajach, np. Stanach Zjednoczonych, długość życia spadła i patrząc na obecne trendy trudno oczekiwać, że większość z nas wkrótce będzie żyła ponad 100 lat. Autorzy nowego badania pokazują, że w tym stuleciu będzie to możliwe dla nie więcej niż 15 proc. kobiet i 5 proc. mężczyzn - co więcej, obliczyli spadki rocznych wskaźników śmiertelności wśród osób starszych, które byłyby potrzebne, aby osiągnąć powszechność życia do 150 lat i uznali je za nieprawdopodobne.

Nasze wyniki obalają powszechną opinię, że naturalny potencjał długowieczności naszego gatunku jest gdzieś na horyzoncie. Zamiast tego, ten potencjał jest już za nami - gdzieś w przedziale 30-60 lat. Udowodniliśmy teraz, że współczesna medycyna przynosi coraz mniejsze poprawki w zakresie długowieczności, mimo że postępy medyczne odbywają się w zawrotnym tempie. Nie oznacza to jednak, że postęp musi się zatrzymać. To jest szklany sufit, a nie ściana z cegieł podsumowują badacze.

