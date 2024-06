Chiny pobrały próbki z ciemnej strony Księżyca. Teraz wyślą je na Ziemię

Chiny są pierwszym krajem w historii, któremu udało się pozyskać do badań próbki z ciemnej strony Księżyca. W ramach misji Chang'e 6 pobrano regolit z niewidocznej strony Srebrnego Globu, który to następnie trafi na Ziemię. To przełomowa misja, której do tej pory nikt wcześniej nie zrealizował.

Zdjęcie Lądownik Chang'e 6, który pobrał próbki z ciemnej strony Księżyca. / CNSA/CLEP / materiał zewnętrzny