Curiosity znalazł potencjalne źródło wody na Marsie dla astronautów? Jest inne niż sądzicie

Opal tworzy się z dwutlenku krzemu, który powstaje w trakcie wietrzenia skał i z wody. Następnie, powstały roztwór wpływa do wszelkiego rodzaju szczelin i pęknięć w powierzchni ziemi. Kiedy woda odparowuje, pozostaje osad krzemionkowy.

Naukowcy z Arizona State University przeanalizowali dane archiwalne, wykorzystując nowe techniki. Skupili się na starych zdjęciach, na których widoczne były "jaśniejsze skały" otaczające jedno z odnalezionych pęknięć w marsjańskich skałach oraz na zebranych wcześniej przez Curiosity próbkach.

W wyniku dalszych badań okazało się, że skały te wydają się składać głównie z krzemionki i wody, które są podstawowym składnikiem opalu. Co ciekawe, podobne cechy zostały zarejestrowane w różnych rodzajach utworów w kilku kolejnych miejscach w kraterze Gale.

Reklama

Jak powiedział dr Travis Gabriel: - Nasza nowa analiza danych archiwalnych wykazała uderzające podobieństwo między wszystkimi przestrzeniami w pęknięciach, które zaobserwowaliśmy znacznie później w trakcie misji. Sieci pęknięć są rozległe i prawdopodobnie pełne opalu, jest to niesamowite.

Naukowcy sądzą, że bogaty w wodę opal tworzył się w warunkach niskiej temperatury i przeważnie niskiego pH. Ponadto wykazali, że w kraterze Gale występuje "znaczna ilość krzemionki amorficznej". Odkryte zostały także rozległe pęknięcia w starszych skałach, co wskazuje na istnienie "większej sieci podpowierzchniowych połączeń hydrologicznych niż wcześniej sądzono". System ten miał działać stosunkowo niedawno, jeszcze długo po przejściu z ciepłego i mokrego klimatu do obecnego zimnego i suchego środowiska marsjańskiego.

W artykule naukowym można przeczytać: "Jasne plastyczne struktury krzemionki opalizowanej znalezione w skałach wzdłuż trawersu łazika Curiosity są odsłoniętymi przestrzeniami ogromnego płynnego wydarzenia w najnowszej historii geologicznej Marsa [...] znaleźliśmy dowody na to, że zdarzenie było krótkotrwałe".

W 2008 roku Mars Reconnaissance Orbiter zauważył na Marsie "duże blade plamy", które potencjalnie mogły być złożami uwodnionej krzemionki. Jednakże nowe badania dostarczają znacznie więcej danych dotyczących potencjalnych złóż opalu.

Co daje nam znalezienie opalu na Marsie?

Naukowcy napisali: "Ta bogata w wodę sieć podpowierzchniowa była chroniona przed współczesnymi trudnymi warunkami powierzchniowymi, pozwalając na potencjalnie nadające się do zamieszkania środowisko na Marsie w nowszej epoce".

Jak sugerują naukowcy, opale znajdujące się na Marsie mogą potencjalnie przechowywać ślady życia mikrobiologicznego tak jak opale występujące na Ziemi. Ponadto odnaleziony materiał zawiera znaczną ilość łatwo uwalnianej wody, co "czyni go idealnym zasobem na suchym marsjańskim równiku". Według badaczy żyła opalu o długości jednego metra, która znajduje się zaledwie na 30 cm głębokości, może zawierać do 5,7 l wody. Zarejestrowane zasoby mogą mieć decydujący wpływ na przyszłą załogową misję na Czerwoną Planetę. Wyniki badań zostały opublikowane w Journal of Geophysical Research: Planets .