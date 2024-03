Czujesz się głodny nawet po obfitym posiłku? To wina twoich przodków

Czujesz się głodny tuż po posiłku? Winę mogą ponosić twoi przodkowie

Zdarza się tak, że już kilka chwil po dopiero co spożytym obfitym posiłku mamy ochotę na przekąskę, zazwyczaj niekoniecznie zdrową i wysokokaloryczną. Wykluczając wszelkie choroby, które wpływają na zaburzenia łaknienia, winę za to mogą ponosić nasi przodkowie. Co się dzieje w naszym mózgu, gdy nie jesteśmy głodni, a nasz organizm dalej łaknie przekąski? Naukowcy znaleźli jedną z możliwych odpowiedzi.

Przyczyną takiego stanu rzeczy może nie być zwykły nadmierny apetyt. Najnowsze badania na myszach wykazały, że może być za to odpowiedzialny obwód nerwowy sterowany przez komórki odpowiedzialne za poszukiwanie smacznego, wysokokalorycznego pożywienia.

Reklama

Nasze mózgi a łaknienie

Wspomniane obwody nerwowe odkryte zostały w obszarze pnia mózgu zwanym istotą szarą okołowodociągową (PAG). Jest to ewolucyjnie starożytna część mózgu, która zachowała funkcje odpowiedzialne za poszukiwanie jedzenia.

Chociaż nasze odkrycia były zaskoczeniem, logiczne jest, że poszukiwanie pożywienia będzie zakorzenione w tak starożytnej części mózgu, ponieważ żerowanie to czynność, którą muszą zajmować się wszystkie zwierzęta. Powiedział korespondent Avishek Adhikari, profesor psychologii na UCLA.

Obszar PAG zwykle kojarzony jest z taki reakcjami jak panika czy strach, jednak podczas najnowszych badań zespół odkrył, że symulacja określonego skupiska komórek w PAG indukowała zachowania żerowania i karmienia u myszy. Po stymulacji gryzonie wpadły w nasilony stan poszukiwania pożywienia. Goniły świeże ofiary, takie jak świerszcze, czy były silnie zainteresowane nawet przedmiotami niebędącymi żywnością.

Wybierając wśród dostępnych opcji, skłaniały się ku wysokokalorycznemu jedzeniu. Do tego stopnia, że były w stanie znieść łagodny wstrząs elektryczny, by dostać się do samczego wnętrza orzecha włoskiego. Warto podkreślić, że nie upatruje się tego, jako normalne zachowanie myszy.

Wyniki sugerują, że poniższe zachowanie jest bardziej związane z pragnieniami niż z głodem. Głód jest awersyjny, co oznacza, że myszy zazwyczaj unikają uczucia głodu, jeśli tylko mogą. Próbują jednak aktywować te komórki, co sugeruje, że obwód nie powoduje głodu. Zamiast tego uważamy, że ten obwód powoduje ochotę na wysoce satysfakcjonujące, wysokokaloryczne jedzenie. Stwierdził Adhikari.

Naukowcy postanowili sprawdzić, jak myszy zachowają się, gdy zmniejszy się aktywność komórek skłaniających do poszukiwania jedzenia. Co ciekawe myszy nie tylko nie były zainteresowane żerowaniem po posiłku, ale również nawet wtedy, gdy rzeczywiście były głodne, nie szukały jedzenia.

Na ten moment wyniki badań ograniczają się do myszy, jednak naukowcy są zdania, że w przyszłości będzie można wykorzystać tę wiedzę również odnośnie do ludzkiego mózgu. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Nature Communications”.