"Roboty, które pracują w ludzkim środowisku, muszą być zdolne do przystosowania się do faktu, że ludzie są wyjątkowi i że wszyscy możemy rozwiązać to samo zadanie w inny sposób. Ważnym obszarem w rozwoju robotów jest zatem nauczenie ich, jak pracować z ludźmi w dynamicznych środowiskach"

Maximilian Diehl, doktorant na Wydziale Elektrotechniki na Chalmers University of Technology i główny badacz projektu.