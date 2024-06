Depresja siedzi w naszym DNA. To zasługa starożytnych wirusów

Reklama

Naukowcy przeanalizowali dane z dużych badań z udziałem dziesiątek tysięcy ludzi, zarówno z zaburzeniami psychicznymi, jak i bez, a także informacje z próbek mózgów z sekcji zwłok od 800 osób. W ten sposób odkryli, że niektóre geny preferencyjnie wpływają na ekspresję HERV - zgłosili pięć solidnych sygnatur ekspresji HERV związanych z zaburzeniami psychicznymi, w tym dwie związane z ryzykiem schizofrenii, jedną związaną z ryzykiem zarówno choroby afektywnej dwubiegunowej, jak i schizofrenii, a jedną związana z ryzykiem depresji.

Zespół badawczy wyjaśnia, że dobrze wiemy od pewnego czasu, że zaburzenia psychiczne mają istotny składnik genetyczny, a wiele części genomu stopniowo przyczynia się do podatności.

Dodaje też, że w nowym badaniu udało mu się zbadać części genomu odpowiadające wirusom HERV, co doprowadziło do identyfikacji pięciu sekwencji istotnych dla zaburzeń psychicznych. Co jednak ciekawe, nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób te HERV wpływają na komórki mózgowe, powodując wzrost ryzyka, ale regulacja ich ekspresji jest ewidentnie ważna dla funkcjonowania mózgu.

Uważamy, że lepsze zrozumienie tych starożytnych wirusów i znanych genów odpowiedzialnych za zaburzenia psychiczne może zrewolucjonizować badania nad zdrowiem psychicznym i doprowadzić do nowych sposobów leczenia lub diagnozowania tych schorzeń twierdzi współautor badania, dr Douglas Nixon z Feinstein Institutes for Medical Research.

