Naukowcy badają, jak dieta keto pomaga łagodzić napady padaczkowe

Dieta ketogeniczna od lat jest stosowana jako jedna z metod wspomagających leczenie padaczki, zwłaszcza u pacjentów, u których standardowe leki nie przynoszą efektów. Najnowsze badania pokazują, że sposób odżywiania oparty na wysokiej zawartości tłuszczów i bardzo ograniczonej ilości węglowodanów może wpływać na funkcjonowanie mózgu w sposób, który ogranicza występowanie napadów.

Dieta ketogeniczna pozwala organizmowi przejść w stan zwany ketozą. Oznacza to, że zamiast glukozy zaczyna wykorzystywać tłuszcz jako główne źródło energii. W procesie tym powstają tzw. ciała ketonowe, które mogą być wykorzystywane przez mózg jako paliwo energetyczne. Naukowcy podejrzewają, że zmiana sposobu zasilania komórek nerwowych wpływa na ich stabilność elektryczną, co może zmniejszać skłonność do występowania napadów padaczkowych.

Badania naukowców z Kolorado pokazują, że u części pacjentów z padaczką lekooporną stosowanie diety keto prowadzi do wyraźnego ograniczenia liczby napadów. W niektórych przypadkach ich częstotliwość spada nawet o połowę, a u części chorych napady mogą ustąpić niemal całkowicie. To dlatego ta dieta bywa szczególnie polecana dzieciom z ciężkimi formami padaczki.

Dieta ketogeniczna może pomóc także w ciężkiej depresji

Naukowcy z Wielkiej Brytanii także zajmowali się dietą keto. Okazało się, że taka dieta może przynieść krótkoterminową poprawę u części pacjentów chorych na ciężką depresję.

W badaniu wzięło udział 88 dorosłych w wieku od 18 do 65 lat z depresją lekooporną. Podzielono ich na dwie grupy: jedna z nich stosowała dietę ketogeniczną, a druga dietę kontrolną, polegającą na zwiększeniu spożycia owoców, warzyw oraz tłuszczów roślinnych. Eksperyment trwał sześć tygodni, a uczestnicy otrzymywali regularne wsparcie telefoniczne od specjalistów. Po zakończeniu programu oceniono jeszcze stan uczestników po 12 tygodniach.

Już po dwóch tygodniach w obu grupach odnotowano wyraźne zmniejszenie objawów depresji, natomiast po sześciu osoby na diecie keto osiągnęły nieco lepsze wyniki niż grupa kontrolna.

Po trzech miesiącach jednak różnice między grupami przestały być istotne, a wielu z uczestników nie było w stanie utrzymać diety, szczególnie kiedy przestali otrzymywać gotowe posiłki.

Autorzy podkreślili, że dieta nie jest zamiennikiem leczenia psychiatrycznego. Może jednak stać się dodatkowym elementem terapii dla niektórych pacjentów, szczególnie jeśli stosowana jest pod opieką specjalistów. Planowane są kolejne badania.

