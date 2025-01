Do tej pory (stan na 14 stycznia 2025 r.) potwierdzono ponad 5,8 tys. egzoplanet, które znajdują się w blisko 4,4 tys. systemów gwiezdnych. Niektóre z tych światów spoza Układu Słonecznego to bardzo ekstremalne planety. Z pewnością zalicza się do nich obiekt sklasyfikowany pod nazwą WASP-127b .

WASP-127b to egzoplaneta, która jest oddalona od Ziemi o ponad 500 lat świetlnych . Świat ten znajduje się bardzo blisko własnej gwiazdy. Do tego stopnia, że na jedno jej okrążenie potrzebuje tylko kilku ziemskich dni. Naukowcy przyjrzeli się tej planecie dokładniej i odkryli, że przez jej atmosferę przemieszczają się ekstremalne wiatry.

Naukowcy wyliczyli, że wiatry na WASP-127b mogą osiągać 7,5 do 7,9 kilometra na sekundę. To oznacza, że wieje tam nawet z prędkością aż 33 tys. km/h ! Dla porównania najszybszy podmuch wiatru zarejestrowany na Ziemi miał prędkość 407 km/h . Przy egzoplanecie blada pod tym względem wypada nawet Neptun , gdzie występują najszybsze wiatry w Układzie Słonecznym (osiągające prędkość 1770 km/h).

WASP-127b to planeta, na której ludzie z pewnością nie mają co szukać. Wynika to z faktu nie tylko rekordowych wiatrów, które mają niszczycielską moc. Egzoplaneta jest silnie związana z własną gwiazdą i to sprawia, że jest skierowana w jej kierunku ciągle jedną stroną (jak Księżyc do Ziemi). Dlatego na jednej półkuli panuje wieczny dzień, a na drugiej ciągła noc.