Badania nad snem i odpoczynkiem zostały przeprowadzone przez japońską badaczkę prof. Sanae Oriyama, ekspertka w dziedzinie nauk pielęgniarskich w Wyższej Szkole Biomedycyny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Hiroszimie. W trakcie swojej pracy udało się jej odkryć coś, co może być przepisem idealnym na drzemkę. Co prawda tylko dla części ludzi, ale być może jesteście w tej grupie.

Idealny przepis na drzemkę dla medyków, ale nie tylko

Prof. Sanae Oriyama badała wpływ drzemki na japońskich medyków, którzy często muszą pracować w trakcie nocnych dyżurów pomiędzy 16:00 a 9:00. Wyniki są co najmniej ciekawe, bo wykazały, że ucinanie jednej drzemki trwającej 120 minut ma niekorzystny wpływ na senność oraz zmęczenie ludzi od ok. godziny 4:00 do końca zmiany. Znacznie lepsze efekty zaobserwowane u tych medyków, którzy kładli się dwa razy.

Reklama

Japońska badaczka ustaliła, że dwie drzemki u medyków są znacznie bardziej owocne. Pierwsza z nich o długości 90 minut przed północą i druga 30-minutowa około godziny 3:00 dały lepsze efekty. Brak senności utrzymywał się do 6:00. Oriyama proponuje dodanie trzeciego odpoczynku pomiędzy 5:00 a 6:00 i w zasadzie otrzymujemy niemal idealny przepis na drzemkę.

Również dla rodziców młodych dzieci

Rodzice mający małe dzieci wiedzą, że wiąże się to z nieprzespanymi nockami i w ich przypadku przepis na drzemkę od prof. Sanae Oriyama również może być niemal idealny. Bardzo istotne znaczenie ma także długość poszczególnych odpoczynków.

Badaczka ustaliła, że 90-minutowa drzemka ma najbardziej korzystny wpływ na badanych ludzi. Krótsze spanie powoduje mniejszą sprawność umysłową i wykazało nasilenie dezorientacji oraz oszołomienia. Dłuższa drzemka (1,5 h i więcej) też jest niekorzystna, bo wpływa na większą senność oraz wzmożone uczucie zmęczenia. Warto dodać, że duży wpływ na jakość snu ma także temperatura.



"Dlatego idealny czas na drzemkę i idealny harmonogram drzemania należy precyzyjnie rozplanować. Wyniki mojego badania znajdują zastosowanie nie tylko u pracowników nocnych zmian, ale także w celu zminimalizowania zmęczenia wynikającego z braku snu u rodziców niemowląt." — podsumowuje prof. Sanae Oriyama