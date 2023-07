Indie mają zamiar zostać czwartym krajem, który wykona kontrolowane lądowanie na Księżycu, a wszystko w ramach misji Chandrayaan-3. "Pojazd księżycowy" wystartuje z Centrum Kosmicznego Satish Dhawan w Sriharikota, należącego do Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych, o godzinie 14:30 czasu lokalnego (11:00 naszego czasu). I jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to lądownik powinien dotrzeć na naszego naturalnego satelity w dniach 23-24 sierpnia. Co warto podkreślić, to już druga próba indyjskiego miękkiego lądowania na Księżycu i trzecia misja księżycowa w ogóle, bo inżynierowie agencji pracowali nad tym startem od lat.

Indie długo czekały na ten moment. Start misji Chandrayaan-3

Najpierw w 2008 roku przeprowadzili "pierwsze i najbardziej szczegółowe poszukiwania wody na powierzchni Księżyca", w ramach których sonda Chandrayaan-1 okrążyła Księżyc, a następnie celowo rozbiła się na jego powierzchni. W 2019 roku podczas misji Chandrayaan-2, która składała się z orbitera, lądownika i łazika, odnieśli zaś tylko połowiczny sukces, a mianowicie udało się osiągnąć orbitę Księżyca, więc orbiter nadal krąży i bada naszego satelitę, ale lądownik rozbił się podczas próby lądowania z powodu "usterki w układzie hamulcowym". Czy tym razem się uda?