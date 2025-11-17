Tego jeszcze żadne państwo nie uznało za zagrożenie. Islandia traktuje bardzo poważnie

Islandia, pomimo obecnych tam lodowców, to kraj z łagodnym (jak na tę szerokość geograficzną) klimatem. Teraz podjął bezprecedensową decyzję, która może być wzorem dla innych. Rząd w Reykjavíku uznał, że ryzyko załamania systemu prądów oceanicznych, które ogrzewają wyspę, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. To pierwsza taka decyzja w historii państwa i wyraźny sygnał, że zmiany klimatu wchodzą w fazę, której nie da się już ignorować.

Nasz klimat, gospodarka i bezpieczeństwo są głęboko powiązane ze stabilnością otaczających nas prądów morskich.

AMOC. System, który trzyma Europę w cieple

Wspomniany system prądów oceanicznych, a precyzyjniej - Atlantycka Południkowa Cyrkulacja Wymienna (AMOC) to potężny układ prądów morskich działający niczym taśmociąg. Przenosi on ciepłą wodę z południa na północ, gdzie ta ochładza się, opada i wraca na południe. Naukowcy od lat ostrzegają, że ocieplenie planety rozregulowuje delikatną równowagę temperatur i zasolenia, a badania wskazują na postępujące spowolnienie cyrkulacji. Choć moment potencjalnego załamania nadal jest niepewny, to część analiz sugeruje, że może nastąpić jeszcze w tym stuleciu. Mimo to prof. Stefan Rahmstorf z Uniwersytetu w Poczdamie mówi wprost, że "zatrzymanie AMOC nie może być już uznawane za ryzyko o niskim prawdopodobieństwie".

Konsekwencje byłyby globalne. Od rosnącego poziomu mórz na wybrzeżach Europy i USA, przez rozchwianie systemów monsunowych w Azji i Afryce, po głębokie ochłodzenie Europy. Prof. Rahmstorf ostrzega, że Islandia znalazłaby się "blisko centrum poważnego regionalnego ochłodzenia", a wokół wyspy mogłaby pojawić się pokrywa lodu.

Klimat jako kwestia przetrwania

Islandzki rząd został poinformowany o najnowszych ustaleniach po publikacji badań, które w sierpniu wywołały "poważne obawy" dotyczące stabilności AMOC. We wrześniu Rada Bezpieczeństwa Narodowego oficjalnie uznała potencjalne załamanie prądów za zagrożenie bezpieczeństwa państwa.

- To egzystencjalne zagrożenie - podkreślił islandzki minister środowiska. Jak wyjaśnił, cyrkulacja reguluje islandzką pogodę, a jej upadek mógłby sparaliżować infrastrukturę, transport i kluczowy sektor rybołówstwa. - To nie tylko problem naukowy, to kwestia narodowego przetrwania i bezpieczeństwa - dodał.

Źródło: CNN

