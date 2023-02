Czy prawo budowlane ponosi częściową winę za tragedię w Turcji?

Niestety, hipocentrum trzęsienia znajdowało się stosunkowo blisko powierzchni ziemi, co intensyfikuje drgania. Przed świętami pisałem o trzęsieniu ziemi na Dolnym Śląsku, które miało siłę 3,3 stopnia w skali Richtera. Według tabelek powinno być odczuwalne wyłącznie przez sejsmografy, a jednak było odczuwalne przez ludzi. Właśnie z tego samego powodu - hipocentrum blisko powierzchni. Chociaż trzeba wyraźnie podkreślić, że to były dwa różnego rodzaju trzęsienia Ziemi. W Polsce miało miejsce antropogeniczne, w Turcji - sejsmiczne trzęsienie ziemi.

Mimo dużej siły wstrząsów pojawia się pytanie, czy Turcja - skoro wie, że ziemia może zadrżeć, to nie zabezpiecza swoich budynków? Czy prawo budowlane jest do zmiany? Otóż nie. Chociaż najczęściej słyszymy o budynkach w Stanach Zjednoczonych i wschodniej części Azji, przystosowanych do trzęsień ziemi, to Turcja również stara się zabezpieczyć mieszkańców przed skutkami klęsk żywiołowych (poza trzęsieniami są to choćby susze, powodzie czy spływy błotne).

Wiele zmian zaszło po ogromnym trzęsieniu ziemi z epicentrum w Gölcük, niedaleko Izmitu. Miało miejsce 17 sierpnia 1999 roku, siłę 7,6 stopnia w skali Richtera i trwało przez 37 sekund. Wówczas wprowadzono m.in. obowiązkowe ubezpieczenie od trzęsienia ziemi.

Ustawa o klęskach żywiołowych wprowadza liczne zasady, których należy przestrzegać przed postawieniem budynku. Kładzie nacisk m.in. na prowadzenie badań wytrzymałości budynków na wstrząsy i wibracje oraz odporność drzwi i okien. Od tego czasu turecki rząd podjął wiele starań, by nowe budynki były odporne na trzęsienia ziemi aż do 8 stopni w skali Richtera, a obiekty takie jak lotniska, mosty, stacje metra nawet do 9 stopni w skali Richtera. Wydano wiele zaleceń w celu wzmocnienia budynków, m.in. pomieszczenia w budynkach powinny być tak konstruowane, by ściany wraz ze stropami tworzyły wytrzymałą całość, która przetrwa wstrząsy.



Po trzęsieniu w 1999 roku wprowadzono również ochronę przed klęskami żywiołowymi powszechnie znaną jako DASK. To obowiązkowe ubezpieczenie, bez którego właścicieli mieszkań i domów czeka wiele utrudnień. Po raz pierwszy należy je opłacić przed rozpoczęciem budowy. Bez niego nie ma mowy o podłączeniu wody, prądu, gazu, internetu czy telefonu. Również kupując mieszkanie lub dom konieczne jest jego opłacenie, a później coroczne wnoszenie opłaty, której wysokość uzależniona jest od zakresu ochrony i powierzchni nieruchomości. Orientacyjnie, waha się w granicach 15-30 euro.

Prawo budowlane, jak każde prawo (np. lotnicze.), udoskonala się z czasem. W związku z tym większy problem stanowią starsze budynki, które budowano przed doprecyzowaniem przepisów oraz dzielnice biedy, gdzie stoją gecekondular. To tureckie określenie, które można przetłumaczyć jako slumsy, ale odnosi się nie do całej dzielnicy nędzy (jak np. fawele w Brazylii), lecz do pojedynczych domów.

Gecekondular (l.poj. - gecekondu) to schronienia wznoszone wbrew przepisom, zasadom budowlanym, często na gruntach, do których dane osoby w ogóle nie mają prawa, bez zgody właściciela. W związku z brakiem możliwości opłacenia wspomnianego ubezpieczenia DASK media nie mogą być tu podłączone. Choć często są, nielegalnie. To miejsca, w których klęski żywiołowe mogą przynieść ogromne straty.



Starsze budynki władze starają się z czasem i w miarę możliwości przystosowywać do trzęsień ziemi. Jest to jednak trudne i drogie.