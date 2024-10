Kometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS czaruje Polaków. Internet zalały zdjęcia

Kometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS to obiekt, który można obecnie podziwiać również na niebie w Polsce po zachodzie Słońca. Ciało wręcz oczarowało rodaków, którzy wrzucają do sieci mnóstwo zdjęć. Gdzie najlepiej oglądać kometę C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS i jak to zrobić?

Zdjęcie Kometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS czaruje Polaków. Internet zalały zdjęcia. / Kamil Pękala / materiał zewnętrzny