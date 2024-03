Spis treści: 01 Obserwacja kosmosu gołym okiem

02 T Coronae Borealis - co to jest?

03 Kiedy obserwować wybuch w kosmosie?

Obserwacja kosmosu gołym okiem

Każdej nocy możemy spojrzeć w górę i zachwycać się tym, co znajduje się nad naszymi głowami. W porządku, może nie każdej - czasami warunki atmosferyczne skutecznie nam tę obserwację zakłócają, jednak doskonale wiemy, że gwiazdy na pewno tam są. Zresztą, nie tylko gwiazdy, bo świecą też planety, mgławice czy całe galaktyki. Ostatecznie jednak do obserwacji kosmosu wybieramy jakieś urządzenie, które może nas w podglądaniu wszechświata wesprzeć, jak choćby teleskop.

Reklama

A co powiecie na możliwość ujrzenia wyjątkowego zjawiska gołym okiem? NASA zapowiada, że za jakiś czas mieszkańcy półkuli północnej będą w stanie zobaczyć coś zupełnie nowego i to bez korzystania ze specjalistycznego sprzętu. Chodzi o eksplozję, za którą odpowiedzialna będzie nowa T Coronae Borealis.

T Coronae Borealis - co to jest?

T Coronae Borealis to gwiazda nowa (nowa klasyczna), którą znajdziemy w gwiazdozbiorze Korony Północnej. Z reguły jest niewidoczna gołym okiem, za wyjątkiem okresów, gdy wybucha. Wówczas wielokrotnie zwiększa swoją jasność, stając się obiektem dostrzegalnym dla ludzkiego oka nieuzbrojonego w żadne soczewki i aparaturę do obserwacji. Do tej pory widziano ją w ten sposób m.in. w 1866 i 1946 roku.

Wspomniana gwiazda nowa to tak naprawdę układ podwójny, w skład którego wchodzi biały karzeł i czerwony olbrzym. Ten drugi będzie tracił stabilność i wyrzuci zewnętrzne warstwy, które trafią na białego karła. Jego atmosfera zacznie się nagrzewać, a kumulowana energia doprowadzi do potężnej reakcji termojądrowej.

W miarę gromadzenia się materii na powierzchni białego karła nagrzewa się ona i wytwarza się coraz wyższe ciśnienie, aż do wybuchu – jest to niekontrolowana reakcja. Bradley Schaefer, emerytowany profesor fizyki i astronomii na Louisiana State University

To trochę tak, jakby doszło do wybuchu bomby wodorowej w przestrzeni kosmicznej. Schaefer przyznaje, że powstająca w ten sposób kula ognia jest w rzeczywistości tym, co można zaobserwować. A widoczne to będzie dla mieszkańców Ziemi gołym okiem i nastąpi już niedługo. Kiedy dokładnie? Naukowcy nie są zgodni, choć mówi się o najbliższych miesiącach. Przeiwdywania podpowiadają nam, że do wybuchu powinno dojść do końca września. Część naukowców przyznaje, że ten może przesunąć się nawet na kolejny rok. Jasność gwiazdy wzrośnie nawet 3000 razy, dlatego zjawisko będzie łatwo dostrzegalne.