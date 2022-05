Multidyscyplinarny zespół naukowców z Narodowego Uniwersytetu Singapuru (NUS) opracował innowacyjny sposób wykorzystania liści ananasa do wchłaniania tłuszczów. Jest to pierwsze tego typu rozwiązaniem na świecie.

- Liście ananasa są naturalne, biodegradowalne i biokompatybilne. Zwykle wyrzuca się je po zebraniu owoców, dlatego są bardzo tanie i występują w dużych ilościach. W naszej ostatniej pracy wykorzystaliśmy doskonałe właściwości mechaniczne włókien z liści ananasa do absorpcji tłuszczu, co jest bardzo cennym zastosowaniem. W połączeniu z naszymi wcześniejszymi pracami nad wykorzystaniem liści ananasa do produkcji wysoce chłonnych aerożeli, naszym celem jest przyczynienie się do zmniejszenia ilości odpadów rolniczych i zwiększenia zysków rolników - powiedział prof. nDuong Hai-Minh z Wydziału Inżynierii Mechanicznej w NUS College of Design and Engineering.

Reklama

To nowatorskie podejście do redukcji odpadów zaproponowane przez zespół z NUS może być stosowane do innych rodzajów włókien celulozowych, takich jak wytłoczyny z trzciny cukrowej czy fusy z kawy.

Tłuszcze potrzebne i niebezpieczne

Tłuszcz odgrywa ważne role w organizmie człowieka, takie jak magazynowanie energii, wspomaganie wzrostu komórek, kontrolowanie ciśnienia krwi i umożliwienie wchłaniania witamin. Nadmierne spożycie tłustych pokarmów może jednak prowadzić do wysokiego poziomu cholesterolu, co wiąże się z poważnymi chorobami, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, zawał serca i nowotwory.

Szacuje się, że 35,5 proc. i 39,1 proc. mieszkańców Singapuru w wieku 18-74 lat cierpi na wysokie ciśnienie krwi i wysoki poziom cholesterolu. Zdrowa, niskotłuszczowa dieta, a także odpowiednie odchudzanie osób otyłych może pomóc obniżyć ryzyko wystąpienia takich chorób układu krążenia.

Rynek suplementów diety wspomagających odchudzanie w latach 2021-2028 będzie rósł w tempie 16,6 proc. rocznie. Chitozan, pikolinian chromu, sprzężony kwas linolowy (CLA) i wyciąg z zielonej herbaty to popularne składniki suplementów diety wspomagających odchudzanie. Brakuje jednak dowodów naukowych potwierdzających skuteczność takich suplementów diety zatrzymujących tłuszcz. Większość preparatów zatrzymujących tłuszcz lub spalających tłuszcz jest również droga - niektóre z nich kosztują nawet kilkaset dolarów miesięcznie.

- Preparaty zatrzymujące tłuszcz - w formie kapsułek lub krakersów - produkowane z włókien z liści ananasa są znacznie tańsze, ponieważ surowiec jest niedrogi, a metoda produkcji opracowana przez nasz zespół bardzo opłacalna. Do tego celu można również wykorzystać inne włókna lub proszek na bazie celulozy. Po spożyciu kapsułka lub krakers wchłaniają związki tłuszczowe i tworzą pokryte tłuszczem grudki włókien. Te pokryte tłuszczem grudki zostaną następnie wydalone z układu pokarmowego w ciągu jednego do trzech dni, podobnie jak inne spożywane przez nas pokarmy - dodał prof. Phan Toan Thang z Wydziału Chirurgii w ramach NUS Yong Loo Lin School of Medicine.

Zdjęcie Liście ananasa przetworzone na krakersy i kapsułki / materiały prasowe

Testy laboratoryjne, które symulują kwaśny stan ludzkiego przewodu pokarmowego, wykazały, że jeden gram włókien z liści ananasa może wchłonąć 45,1 g gotowanych tłuszczów i 20,4 g tłuszczów ludzkich.

- W oparciu o wyniki naszych badań, do wchłonięcia tłuszczów nasyconych pochodzących z jednego hamburgera potrzebna jest mniej niż jedna kapsułka włókien z liści ananasa - podsumował prof. Duong.

Naukowcy złożyli wniosek o patent na to nowatorskie zastosowanie włókien z liści ananasa i poszukuje partnerów handlowych w celu komercjalizacji technologii.