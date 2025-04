List otwarty ponad 1900 naukowców. Ostrzegają przed Trumpem

Ponad 1900 członków National Academies of Sciences, National Academies of Engineering and National Academies of Medicine, czyli instytucji naukowych zapewniających fachowe porady naukowe z zakresu lokalnych i międzynarodowych wyzwań, podpisało otwarty list ostrzegający Amerykanów przed "realnym zagrożeniem" dla nauki, wynikającym z działań administracji Donalda Trumpa.