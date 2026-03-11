Po kilku latach alarmujących rekordów z południa świata napłynęła bardziej umiarkowana wiadomość. Zasięg lodu morskiego wokół Antarktydy w 2026 roku najprawdopodobniej odbudował się i zbliżył do średnich wartości notowanych w ostatnich dekadach. Tak wynika z analiz prowadzonych przez naukowców z National Snow and Ice Data Center działającego przy University of Colorado Boulder.

Każdego roku pod koniec lata na półkuli południowej antarktyczny lód morski osiąga minimum. I to właśnie ten moment jest dla badaczy kluczowym punktem odniesienia do porównań między latami. W 2026 r. minimalny zasięg lodu został osiągnięty 26 lutego i wyniósł około 2,58 mln kilometrów kwadratowych.

Minimum lodu bliżej normy

Według danych satelitarnych prowadzonych od 1979 r. tegoroczny wynik jest dopiero 16. najmniejszym w historii pomiarów. Oznacza to wyraźną zmianę względem ostatnich lat, kiedy zasięg lodu morskiego był ekstremalnie niski. Wciąż jednak pozostaje on niższy od średniej z lat 1981-2010 o około 260 tys. kilometrów kwadratowych.

Ważnym punktem odniesienia pozostaje rekordowy rok 2023. Wtedy lód morski wokół Antarktydy osiągnął absolutne minimum w historii obserwacji. Tegoroczny wynik jest od niego większy o około 730 tys. kilometrów kwadratowych.

Wiatry nad Morzem Weddella zmieniły sytuację

Naukowcy zwracają uwagę, że za tegoroczną poprawą mogą stać konkretne warunki atmosferyczne.

- Przez większość roku zasięg lodu morskiego Antarktydy był znacznie poniżej dziennej średniej. Następnie w styczniu i lutym silne wiatry z południa wypchnęły lód morski na zewnątrz w rejonie Morza Weddella. Spowolniło to ogólny spadek zasięgu, prowadząc do minimum zbliżonego do średniej - tłumaczy dr Ted Scambos z instytutu CIRES.

Badacze podkreślają jednak, że obecne dane mają charakter wstępny. W kolejnych tygodniach sytuacja może się jeszcze zmienić, jeśli utrzymają się warunki sprzyjające dalszemu topnieniu lub pojawią się silne wiatry wiejące w stronę kontynentu.

Duża zmienność antarktycznego lodu

Zdaniem naukowców powrót do mniej skrajnych wartości nie jest szczególnym zaskoczeniem. Antarktyczny lód morski od dawna charakteryzuje się dużą zmiennością między poszczególnymi latami.

- Tegoroczny powrót do mniej ekstremalnych warunków nie jest nieoczekiwany, biorąc pod uwagę dużą zmienność z roku na rok, jaką widać w zapisie satelitarnym antarktycznego lodu morskiego - podkreśla dr Walt Meier z centrum archiwizacji danych NASA

Źródło: phys.org

Sagrada Família to najwyższy kościół świata. Budowa trwała 144 lata © 2026 Associated Press