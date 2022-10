Masz problem z nadwagą - zjedz trochę... piasku?

W badaniu opublikowanym w magazynie naukowym Pharmaceutics naukowcy opisują nową metodę leczenia otyłości, która wykorzystuje potencjał krzemionki pozyskanej z oczyszczonego piasku. Badanie zostało przeprowadzone przez zespół University of South Australia, który bazował na wcześniejszych eksperymentach eksplorujących wpływ zmodyfikowanej krzemionki na sposób absorbowania przez organizm energii pochodzącej z wysokotłuszczowych pokarmów.



Piasku jest mnóstwo! Krzemionka staje do walki z otyłością

Te pokazały, że mezoporowate cząstki krzemionki mogą powodować utratę wagi u otyłych myszy po dodaniu ich do diety, a co więcej w formie dodatku do żywności są też dobrze tolerowane przez organizmy mężczyzn. W jednym z artykułów z 2020 roku wykazano również, że duże znaczenie ma rozmiar i kształt cząsteczek i zaproponowano optymalne do walki z otyłością.

Krzemionka porowata zyskuje coraz większą uwagę ze względu na swój potencjał w walce z otyłością, a badania na ludziach wykazały, że jest to bezpieczna terapia. Nasze badania pokazują, w jaki sposób porowata krzemionka wspomaga walkę z otyłością, działając lokalnie w jelitach, ograniczając trawienie i wchłanianie tłuszczów i węglowodanów. Co ważne, oczekuje się, że ten łagodny mechanizm zapewni klinicznie skuteczne wyniki w zakresie utraty wagi, bez skutków ubocznych tłumaczy jeden z autorów badania, Paul Joyce.

Wcześniej nie było jednak wiadomo, w jaki sposób mezoporowate cząsteczki krzemionki mogą oddziaływać z metabolizmem, ale naukowcy hipotetyzowali, że chodzi o wpływ na zachowanie pewnych enzymów trawiennych. Żeby sprawdzić tę teorię, zespół Paula Joyce’a przygotował zaawansowany model trawienny in vitro, który pozwolił monitorować trawienie tłuszczów i cukrów z wysokotłuszczowego i wysokocukrowego posiłku.



Eksperymenty pokazały, że zmodyfikowane cząstki krzemionki z oczyszczonego piasku faktycznie hamują aktywność enzymów trawiennych, a konkretniej alfa-amylazy i lipazy, a do tego potwierdziły znaczenie odpowiedniej wielkości samych cząstek i ich porów - najlepsze wyniki dają te z porami o średnicy 6-10 nanometrów.

Badania te pozwoliły zidentyfikować określone parametry dla porowatej krzemionki, które wpływają na przeciwdziałanie otyłości. Otyłość to choroba, której można całkowicie zapobiec. To ogromny krok w kierunku rozwiązania podsumowują.