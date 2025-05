Na chińskiej stacji kosmicznej odkryto nowy szczep bakterii

Tiangong to chińska stacja kosmiczna, która znajduje się na orbicie okołoziemskiej od kilku lat. Naukowcy odkryli tam nieznaną wcześniej formę życia. To nowy szczep mikrobów, które występują na Ziemi. Naukowcy odkryli, że bakterie mają unikalne mechanizmy adaptacji do ekstremalnych warunków kosmicznych.