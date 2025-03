Do tej pory naukowcy obliczający liczbę ludzi na Ziemi mogli istotnie się pomylić, pomijając pewne obszary. "To zaskakujące, że niezliczone badania wykorzystywały te zestawy danych, nie kwestionując ich dokładności" - piszą autorzy badania opublikowanego w "Nature Communications". Kogo zatem pominięto?

Naukowcy zauważyli, że narodowe spisy powszechne są "fundamentalnie ograniczone", jeśli chodzi o docieranie do części populacji, zwłaszcza tej na terenach wiejskich. "Trudno jest dotrzeć do społeczności żyjących w oddalonych miejscach lub dotkniętych konfliktem i przemocą, a rachmistrzowie spisowi często spotykają się z barierami językowymi i oporem przed udziałem [w spisie powszechnym]" - wyjaśniają badacze.

Stanowi to ważny materiał porównawczy. Dane o przesiedleniach są zwykle dużo bardziej precyzyjne niż te ze spisów powszechnych. Powód jest prozaiczny - firmy budujące zapory wypłacają rekompensaty przesiedlanym mieszkańcom. Badacze musieli się jednak ograniczyć do map z okresu 1975-2010. Powodem był brak danych o zaporach z późniejszych lat.

Naukowcom udało się ustalić, że dane z 2010 miały najmniejsze odchylenie i brakowało w nich od 1/3 do 3/4 mieszkańców terenów wiejskich. Zakładają oni jednak, że nawet te najnowsze zestawy danych mają poważne braki. "Choć nasze badanie pokazuje, że dokładność rosła w kolejnych dekadach, to trend jest wyraźny: zestawom danych o globalnej populacji brakuje znacznej części informacji o społeczności wiejskiej" - mówi dr Láng-Ritter.

Mimo że nowe dane są już bardziej zbliżone do rzeczywistości, to te stare wciąż wywierają swoje piętno. Wpływały one bowiem przez dziesięciolecia na decyzje polityczne i mogły tworzyć "zniekształcony obraz" migracji ludności ze wsi do miast. Według badania największe rozbieżności odnotowano w Chinach, Brazylii, Australii, Polsce i Kolumbii.