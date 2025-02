Największa erupcja wulkaniczna w historii Io uchwycona przez NASA.

Myśląc "wulkany" przychodzą nam skojarzenia z Ziemią. Nasza planeta to jednak nic pod tym względem w porównaniu z Io, czyli jednym z księżyców Jowisza. To najbardziej wulkaniczny obiekt w całym Układzie Słonecznym. Znajduje się tam ponad 400 wulkanów, które co chwilę dają o sobie znać.