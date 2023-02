Badania, próbujące rozwiązać wspomniany problem, zostały przeprowadzone przez fizyków z University of California w Los Angeles (UCLA). Wyniki analiz mogą w przyszłości ochronić sprzęt i ludzi podczas misji kosmicznych. Ponadto mogą pomóc w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania satelitów.

Naukowcy zdołali, w szklanej kuli o średnicy trzech centymetrów, odtworzyć rodzaj grawitacji, która istnieje w pobliżu innych gwiazd lub na powierzchni innych planet. By to osiągnąć, wykorzystali fale dźwiękowe — dzięki nim stworzyli sferyczne pole grawitacyjne i wygenerowali konwekcję plazmy. Kiedy gaz zbliża się do powierzchni danego ciała (ścian pojemnika), ochładza się, z kolei kiedy zbliża się do rdzenia, nagrzewa się i podnosi. W ten sposób tworzy się płynny przepływ, który generuje pole grawitacyjne.

Dzięki temu odkryciu badacze będą mogli przezwyciężyć grawitację Ziemi, która przeszkadza w przeprowadzaniu eksperymentów mających na celu analizę i modelowanie procesów zachodzących w gwiazdach lub na innych planetach.

Ludzie byli tak zainteresowani próbą modelowania konwekcji sferycznej za pomocą eksperymentów laboratoryjnych, że faktycznie umieścili eksperyment w promie kosmicznym, ponieważ nie mogli uzyskać wystarczająco silnego centralnego pola siłowego na Ziemi. Pokazaliśmy, że nasz system dźwięku generowanego przez mikrofale wytwarza grawitację tak silną, że grawitacja Ziemi nie była już istotnym czynnikiem. Nie musimy już lecieć w kosmos, aby przeprowadzać te eksperymenty profesor Seth Putterman z UCLA

W trakcie badań naukowcy podgrzali gaz siarkowy znajdujący się wewnątrz szklanej kuli do prawie 2800 stopni Celsjusza, wykorzystując mikrofale. Zauważyli, że fale dźwiękowe wewnątrz kuli działały jak grawitacja i ograniczały ruch zjonizowanego gazu - miało to przypominać prądy plazmy w gwiazdach.

- Pola dźwiękowe działają jak grawitacja, przynajmniej jeśli chodzi o napędzanie konwekcji w gazie. Za pomocą dźwięku generowanego przez mikrofale w sferycznej kolbie gorącej plazmy osiągnęliśmy pole grawitacyjne, które jest 1000 razy silniejsze niż grawitacja Ziemi - powiedział John Koulakis z UCLA.

Badacze zauważyli, że owa silna grawitacja generowała turbulencje, podobne do tych, które są rejestrowane w pobliżu naszego Słońca. Kontrolowanie i manipulacja plazmą może w przyszłości pomóc naukowcom przewidzieć i zrozumieć, w jaki sposób kosmiczna pogoda może wpłynąć na systemy komunikacji satelitarnej i na statki kosmiczne. Co ciekawe w poprzednim roku jedna z burz słonecznych zniszczyła 40 satelitów SpaceX. Naukowcy planują zwiększyć skalę eksperymentu, by lepiej odtworzyć analizowane warunki. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Physical Review Letters .