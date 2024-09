Naukowcy rozszerzają ekosferę egzoplanet. Powód jest zaskakujący

Wyniki nowych badań zadziwiają naukowców. Okazuje się, że roślinność może powiększyć ekosferę egzoplanet, czyli przestrzeń w kosmosie, gdzie mogą rozwijać się formy życia. Diametralnie zmienia to podejście specjalistów do obszarów we Wszechświecie, które mogą nadawać do zamieszkania.

Zdjęcie Na klimat egzoplanet może mieć wpływ dobrze nam znany czynnik / angelnt / 123RF/PICSEL