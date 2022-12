Naukowcy zajrzeli do wnętrza Drogi Mlecznej. Odkryli tam coś, co nazwali "biednym starym sercem"

Wiktor Piech Nauka

Naukowcy dzięki zaawansowanym technologicznie badaniom mogli zajrzeć do wnętrza naszej galaktyki. To co tam odkryli nazwali „biednym starym sercem” Drogi Mlecznej. Czym ono jest?

Zdjęcie Astronomowie odkryli „biedne stare serce” Drogi Mlecznej. Czym ono jest? / 123RF/PICSEL