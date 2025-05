Może to być pozostałość po naszej ewolucji, ponieważ zwiększa siłę chwytu w wodzie. Badacze odkryli, że osoby z uszkodzonymi nerwami w palcach nie doświadczają tego zjawiska, co może sugerować, że jest to aktywna reakcja układu współczulnego organizmu.

W artykule opublikowanym niedawno w czasopiśmie Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials naukowcy wykazali, że rzeczywiście wzory topografii na palcach pozostają takie same po wielokrotnym zanurzeniu, ponieważ naczynia krwionośne, które się zwężają, nie przemieszczają się wewnątrz palców.