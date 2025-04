Co ciekawe, podobne struktury występują również u zwierząt . Gatunki, takie jak kret gwiazdonosy czy dziobak wykorzystują bezwłosą skórę m.in. do nawigowania i eksplorowania otaczającego ich środowiska. U gryzoni wykazano, że skóra bezwłosa ma trzy razy więcej szybko przewodzących nerwów niż skóra owłosiona . Te wyjątkowe cechy bezwłosej skóry pomagają szybko dostosować reakcję organizmu na dane bodźce.

Kluczem do rozwikłania zagadki marszczących się palców okazał się nerw pośrodkowy biegnący wzdłuż ręki. Odpowiada za jej ruch oraz czucie, a także stanowi istotny element układu współczulnego, który przygotowuje organizm do działania. To on jest odpowiedzialny za przyspieszenie pracy serca, rozszerzenie źrenic, mobilizując organizm do "walki" w zależności od dostarczonych do mózgu bodźców.