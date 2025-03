Wielu synestetyków odkrywa swoją zdolność w młodym wieku, na przykład wyobrażając sobie różne kształty podczas słuchania muzyki, wyczuwając smak określonych słów albo widząc kolory liter i cyfr. Synestezja to coś więcej niż skojarzenia. Ten fenomen dotyczy tylko 4,4% ludzi. Doświadczają oni świata kakofonii wrażeń zmysłowych, ale ta szczególna zdolność ma też wiele praktycznych zastosowań - jak choćby łatwiejsza nauka języków obcych.

Mózg na wyższych obrotach. Co to jest synestezja?

Synestezja występuje, gdy mózg przetwarza bodźce przez wiele niepowiązanych ośrodków zmysłowych, przez co osoba doświadcza wrażeń z wielu zmysłów jednocześnie. Nie jest to choroba ani zaburzenie, niemniej jednak bywa, że towarzyszy zaburzeniom rozwoju neurologicznego, autyzmowi, zaburzeniom lękowym i schizofrenii. Jest opisywana jako "alternatywne postrzeganie rzeczywistości" i uważana za coś korzystnego. To bardziej dar niż zaburzenie.