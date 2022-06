Technologia opracowana przez amerykańskich naukowców wykorzystuje syntetyczny przekaźnik w postaci kwasu rybonukleinowego (mRNA) aby dostarczyć zmutowany czynnik transkrypcyjny , białka kontrolujące konwersję DNA do RNA. Technologia pozwala uzyskać rozwój komórek przypominających komórki macierzyste.

Badania przeprowadzone na sercu myszy pokazały, że czynniki transkrypcyjne Stemin i YAP5SA naprawiały uszkodzone fragmenty serca. Jądra włókien mięśniowych replikowały się 15-krotnie w ciągu doby po podaniu czynników do serca.



"Kiedy oba czynniki transkrypcyjne zostały wstrzyknięte do serc dorosłych myszy z zawałem, wyniki były oszałamiające. Laboratorium odkryło, że miocyty sercowe szybko namnażały się w ciągu jednego dnia, podczas gdy serca w ciągu następnego miesiąca zostały przywrócone do prawie normalnej funkcji pompowania serca z niewielkimi bliznami". Robert Schwartza, UH College of Natura



Dlaczego odkrycie jest tak istotne?

Komórki serca, które mogą się regenerować stanowią niepełna jeden procent wszystkich dorosłych komórek mięśnia sercowego. Większość ludzi umiera dokładnie z tymi samymi mięśniami serca, które mieli w pierwszym miesiącu życia. Zawał serca doprowadza do obumarcia komórek, a tym samym odbiera zdolność skurczu.

Reklama

Tylko w Polsce co roku na zawał serca umiera ok. 15 tys. osób. Niewydolność serca, zwana "epidemią XXI wieku" odpowiada za konieczność hospitalizacji nawet 300 tys. osób. Niestety statystyki wciąż się pogarszają. Wdrożenie leczenia mogłoby znacznie poprawić stan zdrowia wielu pacjentów.

Źródło: Siyu Xiao, Rui Liang, Azeez B. Muili, Xuanye Cao, Stephen Navran, Robert J. Schwartz, Dinakar Iyer. Mutant SRF and YAP synthetic modified mRNAs drive cardiomyocyte nuclear replication. The Journal of Cardiovascular Aging, 2022; 2 (3): 29 DOI: 10.20517/jca.2022.17