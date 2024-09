Odkryli sekret najsilniejszego człowieka. To dlatego jest Herkulesem

Wyniki opublikowane w Journal of Applied Physiology ujawniły, że siła Halla nie wynika wcale z masywnych mięśni, chociaż masa mięśniowa dolnej części jego ciała była prawie dwukrotnie większa niż u mężczyzn nietrenujących, a jego mięśnie czworogłowe uda były dwukrotnie większe. Sekretem jego możliwości jest podobno zestawu trzech długich cienkich mięśni w nodze, nazywanych wspólnie "mięśniami odciągającymi", działających na stabilizację miednicy i uda jak odciągi używane do zabezpieczenia namiotu.

Ważniejsze to, co w środku, a nie to, co widać

Naukowcy stwierdzili, że te mięśnie - krawiecki, smukły i półścięgnisty - były u Eddiego Halla większe o 140 do 202 proc. w porównaniu z mężczyznami, którzy nie trenują siłowo. Z drugiej strony zespół odkrył, że inne mięśnie, takie jak te zaangażowane w zginanie biodra, wykazywały jedynie umiarkowany rozwój w porównaniu z osobami nietrenującymi.

Co więcej ścięgno rzepki, cienka elastyczna tkanka, do której przyczepiają się mięśnie czworogłowe uda, było tylko o 30 proc. większe, pomimo ich mocnego rozwinięcia. Jak stwierdzili naukowcy, sugeruje to, że mięśnie są znacznie bardziej podatne na adaptację do treningu niż ścięgna.

Spodziewaliśmy się, że największy rozwój będą wykazywać duże mięśnie zaangażowane w wyprost stawu kolanowego i biodrowego. Chociaż te mięśnie były z pewnością dobrze rozwinięte, byliśmy zaskoczeni, że największy rozwój mięśniowy dotyczył długich, cienkich mięśni 'odciągających'. Te mięśnie były bardzo mało badane naukowo, więc naprawdę nie wiemy, jak ważne są w różnych zadaniach wyjaśnia prof. Jonathan Folland z Uniwersytetu Loughborough.