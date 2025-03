Archeolodzy znaleźli niezwykłe szczątki podczas wykopalisk na cmentarzu w mieście Turfan, w regionie Sinciang, w północno-zachodnich Chinach. Teren dzisiejszego Turfanu miał duże znaczenie w czasach prosperowania Jedwabnego Szlaku . Odkryty tu pochówek kobiecy datowany na ok. 2200 tys. lat jest " jedyny taki na świecie ". Zespół nadał zmarłej przydomek Czerwona Księżniczka Jedwabnego Szlaku .

Kobieta, która zmarła w wieku ok. 20-25 lat należała do kultury Subeshi (także Subeixi), która kwitła w Kotlinie Turfańskiej już prawie 3000 lat temu. Znane są inne odkrycia pochówków z tej kultury, w tym bardzo ciekawe mumie znane jako Czarownic z Subeshi . Pochowano je w wysokich, stożkowatych nakryciach głowy, które przypominają stereotypowe kapelusze czarownic. Natomiast nowe odkrycie odróżnia się od wcześniejszych , oraz od wszystkich znanych pochówków ze starożytności.

Zęby kobiety złożonej w tym miejscu do grobu zostały pomalowane na czerwono cynobrem , dość rzadkim minerałem, składającym się z siarczku rtęci. Ten jasnoczerwony minerał, używany od co najmniej IX tysiąclecia p.n.e. w ceremoniach religijnych, rytualnych pochówkach i alchemii, ze względu na zawartość rtęci jest toksyczny.

- Jest to pierwszy i jedyny znany przypadek użycia cynobru jako czerwonego pigmentu do barwienia zębów w starożytności i na całym świecie. Choć jest to odosobnione odkrycie archeologiczne, ta Czerwona Księżniczka Jedwabnego Szlaku dostarcza nowych spostrzeżeń na temat stosowania cynobru przez starożytnych ludzi - podkreślają autorzy badania.