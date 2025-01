Enaiposha to planeta niepodobna do żadnej w Układzie Słonecznym

Enaiposha (znana również pod nazwą GJ 1214 b) to planeta znajdująca się zaledwie 47 lat świetlnych od Ziemi , która orbituje wokoło gwiazdy typu czerwony karzeł. Początkowo sądzono, że jest to kolejny minineptun . Nowe obserwacje, gdzie wykorzystano Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba , jednak temu przeczą.

Minineptuny to egzoplanety cechujące się gęstymi atmosferami bogatymi w wodór i hel oraz ciekłymi oceanami. Są to najliczniejsze planety z dotychczas odkrytych poza Układem Słonecznym. Enaiposha zdecydowanie do tej klasyfikacji nie pasuje.