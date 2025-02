Pełnię Księżyca w lutym często określa się mianem "Śnieżnego Księżyca". Prawdopodobnie może mieć to związek z amerykańskimi Indianami, którzy lutową pełnię kojarzyli z obfitymi opadami śniegu mającymi miejsce w trakcie rzeczonego miesiąca. Czasami nazywano go również "Księżycem Głodu", a to z uwagi na to, że podczas ciężkich warunków pogodowych polowanie i zdobycie pożywienia było znacznie trudniejsze.