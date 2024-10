Pierwsze zdjęcie czarnej dziury Drogi Mlecznej. "Coś tu jest nie tak"

Sagittarius A* to supermasywna czarna dziura Drogi Mlecznej, którą pierwszy raz "sfotografowano" w 2022 r. Część naukowców z Japonii stwierdziło, że obraz uzyskany przez Teleskop Horyzontu Zdarzeń nie jest zbyt dokładny. I w rzeczywistości nie oddaje on tego, co znajduje się w samym sercu naszej galaktyki.

Zdjęcie Pierwsze zdjęcie czarnej dziury Drogi Mlecznej. To Sagittarius A*. / EHT Collaboration / Wikimedia