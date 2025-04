Po 20 latach odkryto nowy rodzaj splątania kwantowego

Jeszcze w ubiegłym wieku fizycy wykazali, że splątanie kwantowe może mieć ważne efekty dla rozwoju technologii. Odnosi się do nich idea teleportacji kwantowej, w której informacje mogą być przekazywane w sposób niewidoczny między splątanymi cząstkami . Stało się to podstawą komunikacji kwantowej, która może w przyszłości przekształcić w transfer danych.

Odkrycie może doprowadzić do powstania sposobów budowania mniejszych, szybszych i bardziej wydajnych technologii kwantowych, pomagając przenieść moc obliczeń kwantowych i komunikacji do jeszcze mniejszych przestrzeni. Ta miniaturyzacja zwiększa interakcję między fotonem a materiałem, przez który cząsteczka podróżuje. To może w przyszłości doprowadzić do opracowania nowych narzędzi do projektowania opartych na fotonach kwantowych komponentów komunikacyjnych i obliczeniowych.