Polscy naukowcy opracowali "inteligentną dzianinę" i zgarnęli ważną nagrodę

Niezwykłe urządzenie skonstruowane przez polskich naukowców pozwala bardzo precyzyjnie monitorować i mierzyć drgania, które powstają na przykład podczas jazdy samochodem. Nazywa się bardzo intrygująco -"Tekstroniczny system diagnostyczny do monitorowania poziomu wibracji w siedziskach o zwiększonej ekspozycji na drgania". Za tą skomplikowaną nazwą kryje się bardzo sprytny system pozwalający precyzyjnie badać poziom drgań i wibracji. Ważnym elementem tego systemu jest tzw. "dzianina 3D" wyposażona w specjalny układ elektroniczny. Wszystkie dane są przesyłane do komputera, który następnie jest w stanie ocenić poziom wibracji i ewentualnie alarmować, jeśli zostaną przekroczone granice bezpieczeństwa.

Autorami niezwykłej "tekstronicznej dzianiny" do mierzenia drgań są polscy inżynierowie z Politechniki Łódzkiej, Michał Frydrysiak i Zbigniew Pawliczak. Okazało się, że może mieć ona ciekawe zastosowanie w dziecięcych fotelikach do jazdy samochodem. Małe dzieci są bardzo narażone na silne wibracje podczas jazdy samochodem.

Zrobiony z "tekstronicznej dzianiny" fotelik zamienia się w precyzyjne urządzenie do mierzenia drgań.

Jeśli tylko poziom wibracji przekroczy dopuszczalny dla dzieci poziom, wtedy "tekstroniczny fotelik" natychmiast będzie mógł przesłać rodzicom sygnał ostrzegawczy. Dzięki temu podróże małych dzieci w samochodach będą o wiele bezpieczniejsze.



Zdjęcie System opracowany przez polskich naukowców pozwala dokładnie monitorować poziom drgań i wibracji dziecięcych fotelików samochodowych / 123RF/PICSEL

Dzieło polskich naukowców z Łodzi może oznaczać rozwiązanie odwiecznego problemu kierowców, którzy zmagają się negatywnymi skutkami przenoszenia się drgań auta na ciało człowieka. To z kolei może mieć fatalny wpływ na układ kostny i narządy wewnętrzne. Wynalazek naszych naukowców sprawdzi się także znakomicie w przypadku foteli dużych pojazdów budowlanych, w których drgania prowadzą często do powstania ciężkich schorzeń.



System opracowany przez dwóch polskich inżynierów z Politechniki Łódzkiej zachwycił organizatorów międzynarodowej wystawy w Bangkoku (Tajlandia), którzy nagrodzili ich za to złotym medalem.