W kosmosie dochodzi do różnych eksplozji i jednym z najciekawszych tego typu procesów jest supernowa. Powstaje w momencie wybuchu gwiazdy, która wyrzuca w przestrzeń zewnętrzne warstwy. Te następnie rozprzestrzeniają się tworząc coraz większy obłok. NASA udostępniła wideo poklatkowe, na którym możemy prześledzić 25 lat ekspansji takiego zdarzenia.

Supernowa Keplera na nagraniu poklatkowym NASA

Film zaprezentowali astronomowie Jessye Gassel z Uniwersytetu George'a Masona i Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda NASA oraz Brian Williams z Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda NASA podczas 247. Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego. Nagranie ukazuje 25 lat ekspansji supernowej Keplera, do której doszło około 20 tys. lat świetlnych od Ziemi. To daleko, ale też na tyle blisko, aby z użyciem obecnie dostępnych narzędzi prześledzić taki proces.

Wspomniana supernowa Keplera zarejestrowana przez NASA to pozostałość po SN 1604, do której eksplozji doszło co najmniej 400 lat wcześniej. Mimo upływu kilkuset lat ekspansja nadal postępuje i obłok staje się coraz większy.

Jest to supernowa typu Ia. Powstaje, gdy biały karzeł w układzie podwójnym akreuje tak dużo masy ze swojego towarzysza, że w końcu traci stabilność. Ostatecznie dochodzi do kosmicznej eksplozji na wielką skalę.

Udostępnione wideo ukazuje obserwacje zebrane przez astronomów w ciągu 25 lat. Pochodzą one z obserwatorium rentgenowskiego Chandra należącego do NASA. Film zawiera migawki pozostałości po supernowej Keplera zarejestrowane w latach 2000, 2004, 2006, 2014 i 2025.

Supernowe to siły napędowe nowych gwiazd i planet

Kosmiczne eksplozje tego typu oznaczają koniec pewnych gwiazd, ale wyrzucana w ten sposób materia z czasem da początek czemuś nowemu, co wyjaśnia Brian Williams z Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda NASA.

Eksplozje supernowych i pierwiastki, które wyrzucają w przestrzeń kosmiczną, są siłą napędową nowych gwiazd i planet. Dokładne zrozumienie ich zachowania jest kluczowe dla poznania historii naszego kosmosu

Zapewne zastanawiacie się nad tym, z jaką prędkością porusza się materia powstała w takiej kosmicznej eksplozji? Badanie z 2020 r. wykazało, że pewne węzły w rozszerzającym się obłoku wnętrza gwiazd osiągają prędkości sięgające nawet 8,7 tys. km/s!

Analiza danych supernowej wykazała, że pewne elementy fali uderzeniowej osiągają prędkości od 1790 do 6170 km/s. Mimo to z czasem wyrzucona materia zwalnia i ulega rozproszeniu oraz nie jest w stanie uzyskać prędkości pozwalającej na opuszczenie galaktyki.

