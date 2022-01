Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV), formalnie ludzki herpeswirus typu 3 (HHV-3), jest wirusem z rodziny Herpesviridae, wywołującym u ludzi ospę wietrzną i półpaśca. Firmy Pfizer i BioNTech pracują nad kolejną szczepionką mRNA, która ochroni przed półpaścem, wyniszczającą i bolesną chorobą, która dotyka ok. co trzeciej osoby w Stanach Zjednoczonych. W Polsce przypada średnio 339 chorych na 100 000 osób.

Nowa szczepionka przeciwko półpaścowi ma być kontynuacją współpracy Pfizera i BioNTech, w ramach której stworzono Comirnaty. W 2018 r. rozpoczęto prace nad szczepionkami mRNA w celu ochrony przed grypą sezonową.



Szczegóły umowy nie są jawne, ale dowiedzieliśmy się, że zostanie wykorzystana zastrzeżona technologia antygenu opracowana przez naukowców firmy Pfizer oraz zastrzeżona platforma mRNA opracowana przez firmę BioNTech. Obie strony podzielą się kosztami prac rozwojowych.



To już kolejna szczepionka mRNA

Badania kliniczne innowacyjnego preparatu są szykowane na drugą połowę 2022 r. Pfizer będzie miał prawa do komercjalizacji potencjalnej szczepionki na skalę globalną, z wyjątkiem Niemiec, Turcji i niektórych krajów rozwijających się, gdzie prawa do komercjalizacji będzie miała firma BioNTech.



- Współpraca ma na celu opracowanie nowej, opartej na mRNA szczepionki przeciwko półpaścowi, wykorzystując doświadczenie i zasoby obu firm. Dorośli w wieku 50 lat i starsi, a także osoby szczególnie narażone na zachorowanie, m.in. pacjenci z chorobami nowotworowymi, są w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na półpaśca. Naszym celem jest opracowanie szczepionki mRNA o korzystnym profilu bezpieczeństwa i wysokiej skuteczności, która jest jednocześnie łatwiej skalowalna, aby wspierać globalny dostęp - powiedział dr Ugur Sahin, CEO i współzałożyciel BioNTech.



Wirus półpaśca (HZV) jest przewlekłą postacią wirusa VZV, który wywołuje zakażenie ospą wietrzną. Po przebyciu ospy wietrznej, VZV pozostaje uśpiony w komórkach nerwowych człowieka i może uaktywnić się ponownie w późniejszym okresie życia, w wyniku działania czynników wyzwalających, np. stresu lub obniżonej odporności. Atak VZV może prowadzić do powstania bolesnych plam skórnych, które mogą utrzymywać się nawet po ustąpieniu objawu - to stan znany jako neuralgia popółpaścowa. W rzadkich przypadkach półpasiec może również prowadzić do paraliżu twarzy, głuchoty i ślepoty.



Chociaż istnieją skuteczne szczepionki przeciwko ospie wietrznej, nowy produkt Pfizer/BioNTech będzie pierwszą na świecie szczepionką mRNA chroniącą przed półpaścem.