Niedawno wspominaliśmy wam, że na Ziemi padł nowy rekord średniej temperatury w skali globalnej i został on ustanowiony 21 lipca 2024 r. Na pobicie tego wyniku nie musieliśmy długo czekać, bo dzień później zarejestrowano jeszcze wyższą wartość!

Rekord średniej temperatury na Ziemi od rozpoczęcia pomiarów

Temperatura na Ziemi w skali globalnej jest mierzona od kilkudziesięciu lat i 22 lipca 2024 r. został ustanowiony nowy rekord w ujęciu ogólnoświatowym. Tego dnia średnia temperatura globu wyniosła 62,6 stopni Fahrenheita, czyli około 17 stopni Celsjusza.

Zapewne powiecie: 17 stopni Celsjusza to przecież nie jest dużo. Pamiętajmy jednak, że jest to średnia wartość dla całego globu, a przecież na jego południowej części trwa obecnie zima. W tym roku odnotowano także duże anomalie pogodowe w rejonie Antarktyki.

Rekordowe temperatury z br. zanotowane 21 i 22 lipca br. były ciut wyższe od rekordu, który został ustanowiony w 2023 r. - dokładnie o 0,01 stopnia Celsjusza. Dane zostały udostępnione przez agencję NASA. Poniżej wykres, który obrazuje zmiany zachodzące w ciągu roku.

Zdjęcie Średnia temperatura Ziemi wg danych zebranych przez NASA. /NASA/Global Modeling and Assimilation Office/Peter Jacobs /materiał zewnętrzny

W roku, który był najgorętszym w historii, ostatnie dwa tygodnie były szczególnie brutalne. Dzięki ponad dwóm tuzinom satelitów obserwujących Ziemię i ponad 60 latom danych NASA dostarcza krytycznych analiz tego, jak zmienia się nasza planeta i jak lokalne społeczności mogą się przygotować, dostosować oraz zachować bezpieczeństwo. powiedział administrator NASA Bill Nelson

Wspomniane dane NASA zebrała dzięki systemom Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2) oraz Goddard Earth Observing System Forward Processing (GEOS-FP). Łączą one miliony globalnych obserwacji z instrumentów na lądzie, morzu, w powietrzu i pochodzących z satelitów.

Pogoda na sierpień niekorzystna

Przyszły miesiąc może okazać się rekordowy również dla naszego kraju. Prognozy pogody przewidują upały i miejscami mogą one być bardzo wysokie. IMGW prognozuje, że słupki w termometrach mogą osiągnąć w cieniu nawet 41 stopni Celsjusza. Tak gorąco w naszym kraju jeszcze nie było.

Prognoza pogody na sierpień dla naszego kraju jest niekorzystna. W Polsce będą pojawiały się dokuczliwe upały z wysokimi temperaturami i burzami. Najtrudniejszy pod tym względem ma być tydzień zaczynający się 5 sierpnia. Ponadto przyszły miesiąc ma być suchy po stosunkowo mokrym lipcu. Według IMGW anomalia w dużej części kraju wyniesie około 20 mm na minusie względem średniej z lat 1991-2020.

