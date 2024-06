Rosyjski satelita rozpadł się na ponad 100 części. Było duże zagrożenie

Nieużytkowany rosyjski satelita obserwacyjny Resurs-P1 rozpadł się nagle na ponad 100 części. Powstałe w ten sposób kawałki stworzyły zagrożenie do tego stopnia, że załoga przebywająca na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej musiała udać się do statku. Na wypadek, gdyby doszło do kolizji.

Zdjęcie Rosyjski satelita rozpadł się na ponad 100 części. Było duże zagrożenie. / NASA / materiały prasowe