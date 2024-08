Seks receptą na długie życie. Ale tylko dla kobiet?

Z reprezentatywnego badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych wynika, że kobiety regularnie uprawiające seks żyją dłużej. Ustalenia pochodzą z wywiadów i badań fizykalnych uczestników badania płci męskiej i żeńskiej w wieku od 20 do 59 lat, przeprowadzonych w ramach Krajowego Badania Zdrowia i Żywienia (NHANES). Srikanta Banerjee zajmujący się zdrowiem publicznym na Uniwersytecie Walden zapytał 14 542 dorosłych o to, ile razy uprawiali seks waginalny lub analny w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Seks a długość życia

Ok. 38 procent stwierdziło, że uprawia seks średnio raz w tygodniu lub częściej i jak się okazuje, może to być klucz do dłuższego życia. Bo nawet biorąc pod uwagę wykształcenie, pochodzenie etniczne i status społeczno-ekonomiczny, uczestniczki badania, które twierdziły, że uprawiały seks mniej niż 52 razy w roku, były trzykrotnie bardziej narażone na śmierć z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu pięcioletniego okresu badania.

Reklama