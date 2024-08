Siedem słońc dostrzeżonych na niebie w Chinach. Jak to możliwe?

Ziemskie niebo pozwala podziwiać jedno Słońce, choć w Drodze Mlecznej układy podwójne czy potrójne są bardzo powszechne. Układ Słoneczny jednak się do nich nie zalicza. Tymczasem do ciekawej obserwacji doszło w jednym z chińskich miast, gdy kilka dni temu mieszkańcy tego miejsca mogli zobaczyć aż siedem słońc!

Siedem słońc na niebie w chińskim Chengdu

W sieci pojawiło się nagranie z nietypowej obserwacji, co zarejestrowano w chińskim Chengdu (miasto będące stolicą prowincji Syczuan) 18 sierpnia. Na poniższym filmie rzeczywiście można dostrzec niebo, gdzie widocznych jest aż siedem słońc. Wygląda to bardzo spektakularnie oraz zjawiskowo. Oczywiście nie oznacza to, że w naszym układzie nagle znikąd pojawiły się nowe gwiazdy... zresztą, miałoby to katastrofalne dla Ziemi skutki.

Co więc możemy oglądać na powyższym filmie? Jest to zjawisko, które ma oczywiście naukowe wyjaśnienie i nie jest to żadne science-fiction, a coś dosyć naturalnego. W celu uzyskania tego typu obserwacji muszą jednak być spełnione określone warunki.

Zjawisko optyczne z Chin w wyniku refrakcji

W rzeczywistości szczęśliwiec, który miał okazję oglądać to nietypowe zjawisko na chińskim niebie, znalazł się w odpowiednim czasie i miejscu. Udało mu się zobaczyć coś, co nazywamy refrakcją. Prawdopodobnie znajdował się za szybą w budynku i dzięki temu ujrzał załamujące się światło, które padało pod odpowiednim kątem.

Jeśli uda wam się coś podobnego zaobserwować w przyszłości, to z pewnością będziecie mieć sporo szczęścia.

Systemy podwójne i potrójne powszechne w Drodze Mlecznej

Droga Mleczna ma miliardy gwiazd i okazuje się, że systemy złożone z dwóch czy trzech obiektów tego typu są w niej bardzo powszechne. Najbliższy nam układ to Alfa Centauri, który znajduje się około 4 lata świetlne od Ziemi. Znajdują się tam gwiazdy ciągu głównego - Alfa Centauri A i Alfa Centauri B oraz oddalony od nich czerwony karzeł (podobne obiekty stanowią około 70 proc. wszystkich gwiazd w galaktyce) o nazwie Proxima Centauri, który okrąża dwie towarzyszki na dalszej orbicie.

