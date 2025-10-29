Dzieci i smartfony to niekoniecznie dobre połączenie, czego dowodzą nowe badania przeprowadzone na grupie ponad 100 tys. osób. Uzyskane wyniki są zatrważające i korzystanie z telefonów przed 13. rokiem życia może mieć bardzo negatywne skutki na przyszłe zdrowie psychiczne młodych ludzi.

Badania wykazały bardzo negatywne skutki używania smartfonów przed 13. rokiem życia

Autorką nowych badań jest Tara Thiagarajan, założycielka instytucji badawczej SapienLabs. Analiza została przeprowadzona na próbie ponad 100 tys. osób w wieku od 18 do 24 lat. Badania wykazały, że wśród młodzieży korzystającej ze smartfonów przed 13. rokiem życia zauważono znaczące pogorszenie zdrowia umysłowego w późniejszych latach.

Wśród użytkowników smartfonów przed 13. rokiem życia zauważono różne negatywne objawy związane ze zdrowiem umysłowym. Wśród nich były m.in. agresja, oderwanie od rzeczywistości, a nawet zwiększone ryzyko myśli samobójczych. Oczywiście ma to wpływ także na samoocenę czy zdolności do nawiązywania więzi z innymi ludźmi.

Głównym winowajcą media społecznościowe i hejt w internecie

Badacze wskazali również na dwa główne czynniki, które wiążą się z korzystaniem ze smartfonów przez młodych ludzi. To media społecznościowe oraz hejt w internecie, z którym spotyka się coraz więcej dzieci.

Jest wiele powodów, dla których media społecznościowe są szkodliwe. Mogą uzależniać i zabierać mnóstwo czasu, który w innym wypadku mógłby być przeznaczony na zajęcia korzystne dla dobrego samopoczucia, takie jak kontakty osobiste i ćwiczenia

Dostęp do internetu ze smartfonów niesie ze sobą także inne zagrożenia. Badania wykazały, że część dzieci w wieku nawet około 10 lat było narażonych na kontakt z treściami pornograficznymi.

Jak można radzić sobie z tymi problemami? Według badaczy dostęp do smartfonów dla osób poniżej 13. roku życia powinien być ograniczany. Metoda poprzez różnego typu regulacje wydaje się być najskuteczniejszą, choć tego typu pomysły spotykają się oczywiście również z krytyką.

