Sonda NASA przeleciała w pobliżu Słońca i to przetrwała

Parker Solar Probe to specjalna sonda kosmiczna NASA, którą zaprojektowano w celu dokładniejszego zbadania Słońca. Statek wystrzelono kilka lat temu i do tej pory wykonał on kilka przelotów w pobliżu gwiazdy Układu Słonecznego. Rekordowy miał miejsce w grudniu i próbnik zniósł tę próbę. Teraz ją powtórzono.