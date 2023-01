Spada liczba przełomowych odkryć naukowych, a naukowcy... nie wiedzą, dlaczego 

Reklama

Z czego to wynika? Nie wiadomo! Część środowiska naukowego skłania się ku teorii, że "nisko rosnące owoce naukowego drzewa" zostały już zerwane, w związku z czym każdy kolejny przełom jest coraz trudniejszy i bardziej wymagający. Tyle że wtedy najpewniej spadek przełomowości dotknąłby różnych dziedzin nauki w różnym czasie, tymczasem ostatni trend jasno pokazuje tendencję ogólną.



Autorzy nowej analizy są więc bardziej przekonani do teorii "ciężaru badań", tj. sugerują, że naukowcy muszą obecnie nauczyć się tak wiele, aby opanować określoną dziedzinę do mistrzostwa, że nie mają już czasu na przesuwanie granic. To sprawia, że skupiają się na wąskim wycinku istniejącej wiedzy, co prowadzi ich do wymyślenia czegoś bardziej konsolidującego niż przełomowego.

Innym powodem może być też stale rosnąca presja publikacji, a mówiąc konkretniej ośrodki naukowe naciskają swoich badaczy na jak największą liczbę publikacji naukowych, w związku z czym te są mniej znaczące albo stanowią zaledwie fragment większej całości, nad którą nie ma czasu odpowiednio popracować. Autorzy badania wzywają więc środowisko, by skupić się na jakości i zapewnić naukowcom czas oraz środki na pełne rozwinięcie skrzydeł, co pozwolić ma nam częściej słyszeć o przełomach na miarę fal grawitacyjnych z 2015 roku czy technologii mRNA, które wskazywane są jako najlepsze przykłady ostatnich lat.