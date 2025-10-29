Układ Słoneczny ma całe mnóstwo planetoid. W samym pasie głównym między Marsem a Jowiszem skatalogowano ponad milion obiektów tego typu. Ciągle jednak odkrywane są nowe i dwie kolejne asteroidy dostrzegł nastolatek w ramach programu International Astronomical Search Collaboration.

Dwie nowe planetoidy odkryte przez 12-latka z Kanady

Odkrycia dokonał 12-letni Siddharth Patel, który mieszka w kanadyjskim Londynie w Ontario. Nastolatek podczas przeszukiwania obrazów nieba natrafił na dwie nowe planetoidy. Sklasyfikowano je pod nazwami 2024 RX69 i 2024 RH3.

Palentoidy zostały skatalogowane w Minor Planet Center, oddziale Międzynarodowej Unii Astronomicznej, który odpowiada za raportowanie i śledzenie asteroid i innych małych, naturalnie występujących obiektów kosmicznych.

Znaleziono przez Patela planetoidy czekają na potwierdzenie orbit, ale może to zająć dużo czasu - nawet dekadę. Odkrycia dokonano w ramach programu International Astronomical Search Collaboration. Wykorzystuje on zdjęcia z hawajskiego obserwatorium Pan-STARRS i przegląd nieba Catalina Sky Survey z Arizony do poszukiwań asteroid.

Asteroidy Patela znajdują się w pasie planetoid

Planetoidy 2024 RX69 i 2024 RH3 znajdują się w głównym pasie między Marsem a Jowiszem, czyli w odległości około od 2,2 do 3,2 jednostek astronomicznych (jedna z nich określa średnią odległość Ziemi od naszej gwiazdy) od Słońca, czyli w przybliżeniu od 329 do 479 milionów kilometrów.

Warto dodać, że niedawne badania obiektów znajdujących się w pasie planetoid wykazały, że ta struktura w Układzie Słonecznym bardzo pomału zanika. Obliczono, że około 3,5 mld lat temu pas mógł być nawet o 50 proc. masywniejszy.

Nastolatek ma ambitne plany i chce zostać astronautą

Siddharth Patel interesuje się kosmosem od 5. roku życia. To wtedy zaczął prowadzić obserwacje nieba z wykorzystaniem teleskopu.

Kosmosu tak naprawdę nie uczono w szkołach. Zacząłem interesować się nim po powrocie ze szkoły, bo szkoła to czas nauki. A potem nadszedł czas, kiedy mogłem realizować swoje zainteresowania i marzenia

12-latek z Kanady ma duże ambicje. W przyszłości chce zostać astronautą i polecieć w kosmos. Jego obecnie realizowane pasje oraz zainteresowania z pewnością w jakimś stopniu przybliżają go do osiągnięcia celu.

Warto dodać, że odkryte planetoidy to nie jedyne dokonania Patela, które zostały wyróżnione. Zrobił również zdjęcie komety C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) na tle Drogi Mlecznej. Obraz zdobył nagrodę publiczności w konkursie fotograficznym DarkSky International Capture the Dark 2025.

